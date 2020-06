‘Knallharter Hund’ Schmidt verheugt zich op de klus bij PSV: ‘Mijn vrouw is ook tevreden’

Een oud-ploeggenoot van Delbrücker SC typeerde Schmidt als ‘knallharter Hund’ in de uitzending, ofwel een stoere kerel. Bij die club begon Schmidt zo'n vijftien jaar geleden zijn trainerscarrière. Hij gaf ook aan dat Schmidt eerlijk is en vroeger al een persoonlijkheid was. De coach denkt dat hij met PSV voor de titel en bekerwinst kan spelen en wil ook in het Europa League-toernooi een goede indruk achterlaten.

In de uitzending ging het veel over zijn periode in China, waar Schmidt tot zijn eigen verbazing weg moest. Zijn exit-gesprek had hij totaal niet zien aankomen. De in Düsseldorf woonachtige trainer hoeft nu niet te verhuizen en dat kan bij het thuisfront op instemming rekenen. ,,Zij is ook tevreden”, gaf hij aan. Zijn vrouw bakte mede daarom appeltaart voor de PSV-directie, zo vertelde hij.