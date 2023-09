KNVB denkt mee met PSV en geeft Eindhovenaren met drie nieuwe data een betere arbeid-rustverhouding

met video PSV-fans in extase: vlucht van trans­fertar­get Lozano door duizenden gevolgd

EINDHOVEN - Dat Hirving Lozano (28) terugkeert bij PSV, is een kwestie van tijd. Vrijdagochtend zaten heel wat PSV-fans in ieder geval vol spanning de website van Flightradar24 te verversen. Waarom? In het betreffende toestel vanuit Napels zat de Mexicaanse aanvaller.