KNVB-standpunt rijdt een vrachtwagen vol vraagtekens binnen bij PSV

Gisteren moet hij teleurgesteld zijn geweest na een verklaring van de KNVB. Die was alleen duidelijk wat betreft het gewenste scenario. Europese voetbalbond UEFA vindt dat de show door moet gaan en de KNVB wil die lijn voorlopig volgen. Vanaf half juni tot 3 augustus kan de competitie mogelijk uitgespeeld worden, mits dat binnen het regeringsbeleid past.

Voor PSV is de chaos daarmee compleet, nog los van de ethische kant van de hele zaak. De nieuwe trainer Roger Schmidt zou bijvoorbeeld op 1 juli beginnen, maar start in het voormelde scenario midden in het huidige seizoen. Over tal van contractuele (spelers-)verplichtingen die tot 1 juli lopen, heerst nu grote onduidelijkheid en niemand heeft een idee wat daarmee moet gebeuren. Een praktisch dingetje is er ook nog. Zanger Guus Meeuwis treedt - als het tenminste veilig kan - tussen 10 en 16 juni op in het Philips Stadion, waarna de grasmat er uitgaat. Voetbalt PSV door, dan zal hij Brabant toch echt elders moeten bezingen.

PSV zit met name in over de contractuele afspraken en weet net als andere clubs niet wat daarmee te doen. Iets waarover de bonden ogenschijnlijk nogal makkelijk heen stappen en waar juristen straks de tanden in kunnen zetten. Dat de UEFA en KNVB reglementaire bevoegdheden hebben, staat buiten kijf. Inmenging van de bonden in in arbeidsrechtelijke aangelegenheden tussen clubs en spelers of trainers is een ander verhaal. Laat staan in de relatie tussen clubs en sponsoren. Het is niet zomaar gezegd dat dat kan en leidt tot potentiële juridische brandhaarden.

Wensdenken