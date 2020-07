KNVB vindt vermeende Arena-eenkennigheid bij PSV ‘beetje flauw’

,,We zijn op dit moment allemaal aan het kijken hoe we zo snel mogelijk weer naar spelen met honderd procent bezetting kunnen”, zegt De Jong. ,,Daartoe zijn bijvoorbeeld meerdere stadions in ons land als testlocatie aangewezen (zogeheten Field Labs, red.).” Deze staan onder meer in Groningen, Amsterdam, Almere, Nijmegen en dus ook in Eindhoven via het Philips Stadion. ,,De keuze voor interlands staat daar los van. Dat het misschien beter was geweest om tijdens interlands ook elders te testen? Ik denk dat er straks met de oefenwedstrijden en de competitiestart voldoende alternatieven zijn. De Arena had het beste bod en daar hebben we iedereen vrijdag voor het naar buiten brengen van onze beslissing netjes over geïnformeerd.”

Beetje flauw

De Jong vindt het ‘een beetje flauw’ hoe binnen PSV over het KNVB-besluit omtrent de interlands wordt gedacht, maar voor hem is het verder geen halszaak. ,,Ik lig er niet wakker van. We hebben met PSV net een mooi en succesvol bid achter de rug voor de Champions League-finale voor vrouwen in 2023. Ook was het de bedoeling om afgelopen maart met Oranje tegen Amerika te spelen in het Philips Stadion, maar dat duel is helaas afgelast door de corona-uitbraak. Het algemene belang is nu het belangrijkste en in Eindhoven gebeuren gelukkig goede en interessante dingen. Volgende week wordt met de burgemeester (John Jorritsma, red.) gesproken over hoogwaardige armbandjes voor de bezoekers in het stadion, iets wat heel erg interessant is. Wij sluiten graag bij dat overleg aan.”



Volgens De Jong voldoet de Arena nu het beste aan alle eisen voor de Oranje-interlands. Dat spreiding wellicht voor de hand had gelegen, beaamt hij niet. ,,Kijkend naar het zakelijke voorstel, het kleedkamergebied en de publieksruimtes was het voorstel van de Arena het beste. We proberen nu met zijn allen terug te gaan naar honderd procent publiek via drie belangrijke uitgangspunten. Op de eerste plaats willen we met het coronavirus besmette mensen buiten zien te houden en wordt een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid. Als er toch besmette mensen binnen zijn gekomen, zijn er maatregelen die kunnen voorkomen dat het virus zich verspreidt. Daarnaast, en dat is bijvoorbeeld het geval bij het armbandje, kun je mensen bereiken, informeren en traceren als er een besmet persoon binnen is geweest. In meerdere stadions, ook in Amsterdam en Enschede, zijn op dit moment kansrijke initiatieven aan het ontstaan om de uitgangspunten te waarborgen.”