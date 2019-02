KNVB wijst Makkelie aan voor duel PSV met Excelsior

Makkelie en Kamphuis worden op Woudestein ondersteund door assistent-scheidsrechters Diks en Steegstra. Rob Dieperink is aangewezen als vierde official. Kamphuis krijgt achter de schermen in Zeist assistentie van Don Frijn.

Het is de derde keer dat PSV Makkelie dit seizoen tegenkomt. De eerste keer was in de topper tegen Ajax (3-0 zege). Daarnaast had de arbiter uit Dordrecht de leiding over het duel in het Hoge Noorden met FC Groningen (1-2 zege).