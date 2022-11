KNVB wil ook af van homofobe spreekkoren en reageert na klacht PSV: ‘Het is 2022, we moeten verder zijn dan dit’

Voormalig Noors talent Erik Stock tipt en tolkt PSV tegen ‘Boede’: ‘Als ik aan PSV denk, denk ik aan Mart’

Het verhaal van oud-voetbalprof Erik Stock begon in Nederland in 1987, als Noors talent dat zich bij PSV kon ontwikkelen. Nu zit hij nog altijd in een kaartenbakje van de club, om tijdens persconferenties te tolken bij een tegenstander uit dat land. ,,Als ik PSV was, zou ik vooral genoeg kleren meenemen naar Bodø.”

2 november