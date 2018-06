Komst Angeliño kan Luuk de Jong misschien overhalen om bij PSV te blijven

Met de transfer van de 21-jarige Spanjaard José Angel Tasende (foto) rekent PSV af met een tamelijk bizarre periode op de transfermarkt. Hij komt over van Manchester City, voor een prijs van ruim vijf miljoen euro. Vorig jaar passeerden in de zomer tal van kandidaten de revue en was PSV dichtbij bijvoorbeeld het inlijven van de Braziliaan Douglas Santos, maar kwam er niks van de grond. Afgelopen winter was de rode loper uitgerold voor Lumor Agbenyenu van Portimonense, maar zijn vliegtuigstoel bleef onbezet. Intussen trok PSV ook nog aan de bel bij bijvoorbeeld Alexander Büttner (Vitesse) en Christian Ramirez van het Russische Krasnodar.

Luuk de Jong

Angeliño heeft bij NAC afgelopen seizoen furore gemaakt met zijn spel aan de bal en voorzetten. Na meerdere huurperiodes brak hij door in Breda, waar hij zich met NAC in de eredivisie wist te handhaven. Voor spits Luuk de Jong zou zijn aanwezigheid buitengewoon goed kunnen uitpakken, aangezien hij na het vertrek van Jetro Willems minder vaak in stelling is gebracht dan voorheen. De Jong moet dan natuurlijk wel bij PSV willen blijven en denkt daar op dit moment over na.