Komst van Faber maakt de weg vrij voor terugkeer Lucius bij PSV: 'Fijn dat ik weer terug ben'

Lucius heeft geen zin om Jansen, nu assistent-coach bij AZ, af te vallen, maar het is wel duidelijk dat de hitte niet van hun werkrelatie afspatte. ,,Een reden voor mijn vertrek is toen niet gegeven. Ik vond het jammer, maar nu is alles weer goed gelukkig." Jansen is inmiddels opgevolgd door Ernest Faber, die er mede voor heeft gezorgd dat de voormalige PSV'er weer terugkeert op De Herdgang. ,,Ik heb een tijdje geleden al aan Ernest gevraagd waar ik het beste stage zou kunnen lopen", vertelt Lucius. ,,Ik ben bezig om mijn trainersdiploma's te halen en op dit moment gaat mijn stage voor TC 1 via PSV verlopen." Lucius blijft ook bij FC Eindhoven, waar hij ook nog speelde, als jeugdcoach werken. ,,Ik heb het daar goed naar mijn zin."

Op De Herdgang zijn velen, en niet alleen Lucius, zeer goed te spreken over het feit dat Faber terug is bij PSV. Het jeugdcomplex wordt nu geleid door iemand die meer dan dertig jaar actief was bij de club en zelf in de opleiding actief was. ,,Ik kan dat niet helemaal uitleggen, maar het is gewoon enorm prettig dat iemand als Ernest nu aan het hoofd van de organisatie staat", zegt Lucius. ,,Hij is iemand die hier alles heeft meegemaakt en alleen maar topkwaliteit nastreeft. Daarbij had hij altijd al oog voor jeugdspelers en tegelijkertijd is Ernest iemand die de PSV-cultuur als geen ander begrijpt. Ik vind het fijn dat ik terug ben."