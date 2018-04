Koopmans moet Jong PSV in de polder uit de wind houden

Jong PSV is in grote vorm en zet klinkende cijfers neer, die afgelopen maandag tegen Go Ahead Eagles mede gestalte kregen met een 6-0 overwinning. De thuiswedstrijd daarvoor won Jong PSV ook al met grote cijfers (5-1) van FC Oss. ,,Tegen Almere City willen we onze goede positie behouden. Het is een mooi doel waar we nog voor spelen en we willen het in eigen hand houden", zei coach Dennis Haar over de koppositie in de vierde periode.