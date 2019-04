Kopfenomeen De Jong: ‘Eerste plaats behouden is het enige dat telt’

Sinds zijn Eredivisie-debuut in 2008/09 voor De Graafschap maakte De Jong 52 kopgoals in de Eredivsie. In dezelfde periode maakte niemand anders meer dan 24 kopdoelpunten in de Eredivisie (Mike Havenaar 24). Dankzij de twee doelpunten (en die van Steven Bergwijn en Donyell Malen) won PSV eenvoudig en heroverde het de koppositie op Ajax.

De Jong was blij met zijn twee kopgoals. ,,Zulke standaardsituaties zijn heerlijk. Als de ballen goed zijn, is het heerlijk om er tegenaan te lopen. we proberen veel te variëren. PEC Zwolle wist het niet meer en ik kwam helemaal vrij te staan, dat is lekker", doelt De Jong op zijn eerste doelpunt. ,,Het is gewoon heerlijk als je veel verschillende kwaliteiten in het team hebt. Bergwijn scoort bijvoorbeeld uit het niets.”

Zwolle favoriete tegenstander

Voor De Jong was het alweer zijn dertiende doelpunt tegen PEC Zwolle. Hij is daarmee de speler die het vaakst gescoord heeft tegen de Zwollenaren. ,,Ik weet niet waarom het zo is, soms heb je dat. Maar ik probeer gewoon elke wedstrijd een doelpunt te maken.”

Met het oog op de titelstrijd was de PSV-aanvoerder ook duidelijk: ,,Elke wedstrijd winnen is het belangrijkste nu. De eerste plaatst behouden is het enige dat telt. We moeten eerlijk zijn, de eerste helft was niet onze beste. Maar we scoren wel uit momenten dat we moeten scoren.”