Kopspecialist Luuk de Jong is op jacht naar goal 100 voor PSV

Remonte

Vorig jaar was in januari nog sprake van een mogelijk vertrek van De Jong naar Mexico en eerder al naar Bordeaux. Zijn remonte heeft in Eindhoven en ook daarbuiten respect afgedwongen. PSV verkocht Jürgen Locadia en kocht Maxi Romero, maar de Argentijn is na langdurig fysieke ongemak nog totaal niet in de buurt gekomen van het niveau van De Jong. De eerste spits van PSV is ook dit seizoen met zijn arbeid op alle plekken op het veld van onschatbare waarde voor de ploeg. Daarnaast heeft hij zich internationaal meer dan eerder bewezen, met drie treffers in de Champions League-groep van PSV. Vooral de kopbal in het uitduel met Tottenham Hotspur mocht er zijn.