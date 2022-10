Korte rentree Van de Blaak enige lichtpuntje voor Jong PSV tegen Telstar

Madueke en De Jong individu­eel terug op het veld bij PSV, dat met deze hersteltij­den rekening houdt

Bij PSV stond dinsdagmorgen Noni Madueke (20) weer op het veld. De aanvaller trainde individueel en werkt de komende weken weer toe naar zijn rentree. Eerder werd door PSV gemeld dat hij er vermoedelijk tot het WK uitligt. Alles wat eventueel eerder nog mogelijk is, is daarom meegenomen. De aanvaller ligt er zeker nog een aantal weken uit, maar het is niet uitgesloten dat hij in november nog minuten meepikt.

20 september