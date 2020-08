Kristinsson kreeg voor komst naar Jong PSV positief advies van Albert Gudmundsson

Kristófer Kristinsson is de derde IJslander die de kleuren van Jong PSV verdedigt in de korte periode dat de beloftenploeg deel uitmaakt van het betaald voetbal. Hjörtur Hermansson (nu actief bij Bröndby in Denemarken) moest eerder vooral goals zien te voorkomen en mede dankzij de treffers van Albert Gudmundsson (deze week Europees succesvol bij AZ) speelde Jong PSV een paar jaar mee in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. Kristinsson hoopt ook een waardevolle speler voor het beloftenteam te worden. ,,Albert was positief over PSV. Ik heb hem eerder al gevraagd hoe het is om hier te spelen en hij gaf aan dat je bij de beloften op een goed niveau actief bent."

Vorig seizoen was Kristinsson al in beeld om naar PSV te komen, maar hij koos voor de Ligue 2 in Frankrijk. Bij Grenoble kon hij weinig kansen afdwingen, mede door een blessure. PSV meldde zich onlangs opnieuw voor hem bij de nummer negen van het tweede Franse niveau en Kristinsson had wel oren naar een overstap. De Eindhovense club huurde hem donderdag voor een seizoen, met een optie tot koop. ,,De Ligue 2 was voor mij een goede optie, maar het is dus anders gelopen. Voor mij is het belangrijk om nu veel te spelen. Ik ben fit en hou van aanvallend voetbal, zoals PSV dat wil laten zien. Ik denk dat ik in het systeem een van de twee diepe spitsen kan zijn." Zijn contract in Frankrijk loopt nog tot medio 2022.

Gesoigneerd

IJslandse voetballers worden vaak gezien als mannen van de gestampte pot, met baarden en imponerende spierbundels. Kristinsson oogt eerder gesoigneerd dan afschrikwekkend. Zijn doel? ,,Op de eerste plaats veel minuten maken. Ik ga ook proberen het eerste elftal te halen.” Zaterdag kan hij zich voor het eerst laten zien, als Jong PSV het opneemt tegen Excelsior. Vorig seizoen had de ploeg geen echte goalgetters aan boord, hoewel de van Club Brugge gehuurde Cyril Ngonge en de naar FC Emmen vertrokken Sekou Sidibe wel af en toe een bal binnen wisten te werken. PSV miste regelmatig een aanspeelpunt voorin. Door het blessureleed van de talentvolle Belgische spits Yorbe Vertessen was de bezetting soms een probleem.

Kristinsson speelde tot medio 2019 voor Willem II, waar hij zelfs dertien keer in de eredivisie actief was. De Tilburgers wilden met hem door, maar hij koos dus voor het tweede niveau in Frankrijk. Op het tweede niveau in ons land lijkt hij tamelijk verzekerd van een basisplek. Er zijn momenteel wat pijntjes in de selecties en mede daardoor speelt het eerste elftal van PSV zaterdag maar één oefenduel bij Hertha BSC in plaats van twee. Het geeft Jong PSV-trainer Peter Uneken een beetje lucht, omdat hij hierdoor zaterdag waarschijnlijk wat minder spelers hoeft af te staan.