Kyan van Dorp dankbaar en weemoedig na dertien jaar PSV: ‘Ik heb het shirt altijd met trots gedragen’

Marco van Ginkel zorgt in Tilburg voor kracht, rust aan de bal en routine bij PSV

10 mei Willem II-PSV was zondag eigenlijk de wedstrijd van Marco van Ginkel. Na drie jaar en drie dagen had hij zijn eerste basisplek bij PSV te pakken en hij kwam met een degelijk optreden. Maar ook Van Ginkel was natuurlijk vooral verbijsterd over wat zijn ploeggenoot Eran Zahavi was overkomen.