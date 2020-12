Laat weten hoe jij in coronatijd naar PSV kijkt en maak kans op een PSV-kersttrui

Jong PSV gaat na goed begin onderuit in Oss; Oppegard onder­scheidt zich in positieve zin

11 december Jong PSV heeft vrijdagavond in het Frans Heesenstadion in Oss met 3-2 verloren van TOP. De ploeg van Peter Uneken was in de beginfase heer en meester en kwam via een goal van Fodé Fofana (assist van Fredrik Oppegard) op voorsprong. Daarna waren er genoeg kansen om de score uit te breiden, maar was TOP de ploeg die het net wist te vinden. De 17-jarige Oppegard was bij Jong PSV een uitblinker en werd na de eerste helft gewisseld.