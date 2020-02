Lammers: ‘Dit hadden we zó hard nodig’

VideoEindelijk weer een zege en zelf ook nog eens negentig minuten gespeeld. Sam Lammers kende een mooie avond met PSV tegen Willem II, de club waar hij zelf zo'n vijf jaar in de opleiding speelde. Toch had het voor de Goirlenaar nóg mooier gekund. ,,Ik had nog wel een goaltje willen maken.”

Lammers zei het met een glimlach op zijn gezicht. De opluchting bij de spelers van PSV was groot na de eerste zege van het kalenderjaar. ,,Het was een mooie avond voor ons als PSV en voor de supporters. Voor de hele club is het mooi, dit hadden we zó hard nodig”, stelde Lammers, die na de wedstrijd ook nog even zijn gezicht liet zien in het supportershome. Diezelfde supporters staken de spelers voor de wedstrijd al massaal een hart onder de riem met een sfeeractie toen de bus aankwam en met een spandoek met de tekst: ‘Wij voor jullie, jullie voor ons.’

,,Het is duidelijk dat we in een moeilijke tijd zitten met PSV. Als je dan ziet dat de supporters zo achter je staan, geeft dat een extraatje. Het is top hoe de supporters achter ons hebben gestaan vandaag, niet alleen voor, maar ook tijdens de wedstrijd”, benadrukte Lammers na de zege in de catacomben van het Philips Stadion. ,,Natuurlijk waren we al klaar om te strijden, maar nu weet je dat je het samen doet. Als supporters, als spelers en als PSV.”

Lammers zat ‘aardig stuk’

Lammers heeft na de winterstop een basisplaats gekregen als spits, ook al omdat concurrent Donyell Malen met een knieblessure kampt. De laatste weken maakte Lammers steeds meer minuten, zelf is hij ook nog op de weg terug van een knieblessure. ,,Het was voor mij de eerste keer dat ik een hele wedstrijd speelde, ik moet je zeggen dat ik op het einde aardig stuk zat. Maar dit hoorde bij de lijn die we voor ogen hadden. Ik word ook steeds fitter.”

Nu nog doelpunten. Lammers lacht als hem de vraag wordt voorgelegd of hij stiekem niet een beetje jaloers is op rechtsback Denzel Dumfries, die na de winterstop al drie doelpunten maakte. In totaal heeft Dumfries al zes keer gescoord. ,,Ik maakte goed de ruimte voor hem, hè”, grijnsde Lammers. ,,Het is in ieder geval goed dat we goals maken. Maar dat ik er zelf ook graag eentje had gemaakt, is duidelijk. Volgende week is er weer een wedstrijd.”