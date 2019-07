Lammers en Malen helpen PSV met late goals aan zwaarbevochten zege op FC Basel

PSV maakte het zichzelf lange tijd lastig tegen FC Basel, maar boog de wedstrijd in de absolute slotminuten alsnog om. De Eindhovenaren wonnen uiteindelijk met 3-2 en hebben nog volop kans om door te dringen tot de derde voorronde van de Champions League.



PSV speelde tegen FC Basel met Pablo Rosario als aanvoerder. Hij is de tweede captain van de Eindhovenaren en droeg de band omdat Ibrahim Afellay - de eerste man - nog niet fit genoeg is. Verder koos trainer Mark van Bommel in de voorrondewedstrijd onder meer voor Érick Gutierrez en Michal Sadilek in zijn basisploeg. Sadilek kreeg de voorkeur als linksback.

Opvallende debutant

De meest opvallende man aan PSV-zijde voor rust was een debutant; Armindo Bruma was een plaag voor de Zwitserse verdedigers en liet zien waarom de scouts van PSV hem al zo lang in het vizier hadden. Het was ook Bruma die de Eindhovenaren na een klein kwartier op voorsprong schoot. Steven Bergwijn - die op 10 speelde - zette Donyell Malen voor het doel, de rebound was voor Bruma. De voorsprong was op dat moment terecht; PSV had weinig te duchten van FC Basel, dat slordig was aan de bal en zodoende amper gevaar wist te creëren.

Op slag van rust was er tóch een mogelijkheid voor de Zwitsers. Hirving Lozano verloor de bal voorin, waarna Derrick Luckassen instapte en de snelle Albian Ajeti uit zijn rug weg liet lopen. De aanvaller schoot onberispelijk raak door Jeroen Zoet in de verre hoek te passeren: 1-1. Dat was ook meteen de - voor PSV onnodige - ruststand in het Philips Stadion.

Basel doet PSV pijn

Ook na rust was PSV de ploeg die het meest aandrong, FC Basel probeerde vooral de 1-1 vast te houden met het oog op de return in Zwitserland. Dat leek al snel te mislukken; in de 55ste minuut zette Lozano de bal voor en trapte een Basel-verdediger de bal tegen de lat. De Zwitsers scoorden wel: in de 79ste minuut passeerde Omar Alderete een weifelende Zoet met een kopbal uit een corner: 1-2.