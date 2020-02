Lammers en Thomas zijn de frisse gezichten die PSV weer wat glans geven

Voorzitter Haagsche Bluf baalt van ophef en wenst Ihattaren sterkte: ‘Er is niks naar hem geroepen’

16 februari Supportersvereniging Haagsche Bluf baalt enorm van de ophef die is ontstaan over de vermeende kwetsteksten aan het adres van Mo Ihattaren tijdens ADO-PSV. ,,Dit is pertinent niet gebeurd”, stelt voorzitter Jacco van Leeuwen, die op de eerste plaats Ihattaren sterkte toewenst. ADO heeft de zaak momenteel in onderzoek en PSV wacht dat af.