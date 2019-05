Lammers spreekt in Friesland ambitie uit: ‘Spits van PSV 1 heeft mijn voorkeur’

Interessant is dat Lammers in veel opzichten een tegenpool van Luuk de Jong lijkt, maar dat zou hem voor PSV juist interessant kunnen maken. Lammers is een tweebenige spits die handig is in de kleine ruimtes, terwijl Luuk de Jong meer geldt als een man die op wilskracht is uitgegroeid tot de verreweg meest productieve spits in de eredivisie. De Jong logenstrafte de afgelopen jaren met een paar schitterende omhalen enkele keren de oordelen over zijn technische kwaliteiten. Momenteel staat de Achterhoeker bij PSV op ‘10' en is Donyell Malen de spits. Die combinatie werkte de afgelopen twee duels goed en blijft zondag bij het uitduel met AZ waarschijnlijk intact. Blijft Malen zijn huidige rendement bevestigen, dan is hij nauwelijks nog te passeren.