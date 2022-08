Lange halen vroeg thuis voor PSV-supporters van de ‘Heijen-clan’ in Glasgow: ‘Zege maakt het compleet’

PSV houdt na meeslepend gevecht met AS Monaco zicht op Champions Lea­gue-miljoenen, Rangers wacht in play-offs

PSV leek dood en begraven, maar wist AS Monaco in de verlenging toch nog van zich af te schudden: 3-2. In een kolkend Philips Stadion maakte Luuk de Jong in de 109de minuut de beslissende goal, daardoor wacht in de laatste voorronde van de Champions League een tweeluik met Rangers.

