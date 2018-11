Laros Duarte wil de eredivisie in: ‘Pablo is een voorbeeld voor iedereen’

Natuurlijk had hij dolgraag al in het eerste elftal van PSV gespeeld. Laros Duarte blijft daarvoor knokken, maar gunt de anderen ook hun succes. ,,Pablo Rosario is een mooi voorbeeld", vindt de Jong PSV'er. ,,De ontwikkeling die hij nu doormaakt, is fantastisch. Een voorbeeld voor iedereen en ook voor mij, nu hij vanuit Jong PSV deze stappen heeft kunnen zetten. Dat inspireert ons allemaal enorm."

Jong AZ

Vanavond wacht Duarte en zijn teamgenoten het thuisduel met Jong AZ, volgende week speelt hij met de beloften tegen zijn vorige club Sparta. De ploeg van zijn jongere broer Deroy staat momenteel bovenaan. ,,Heel bijzonder wordt dat. We zijn opgegroeid in Spangen en later verhuisd naar Schiedam, waar het iets rustiger was. Bij Sparta zaten we al vroeg in de opleiding. Al snel was duidelijk dat we allebei het profniveau konden halen.” Als hij vandaag weer speeltijd krijgt, gebeurt dat tijdens een interlandperiode. Jong PSV mist internationals, maar Duarte ziet ook een voordeel. ,,Mooi dat anderen een keer de kans krijgen."