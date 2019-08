Lars Unnerstall maakt zijn rentree bij Jong PSV

PSV ook persoon­lijk akkoord met Doan, die tegen RKC kan debuteren

10:03 PSV gaat ervan uit dat Ritsu Doan zondag speelgerechtigd is tijdens RKC-PSV. Met de Japanner is inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt en zijn presentatie volgt snel. Hij tekent tot medio 2024. Daarmee lijkt het grootste werk van deze zomerse transfermarkt gedaan voor technisch manager John de Jong. Het afronden van de komst van Doan was nog topprioriteit voor PSV, dat de afgelopen weken door tal van blessures met een smalle bezetting moest opereren.