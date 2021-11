Lat en vingertoppen van Jong PSV-keeper Maxime Delanghe nekken NAC: ‘Wij worden volwassener’

Jong PSV hield maandagavond een van de grote namen in de Keuken Kampioen Divisie thuis op 0-0. Keeper Maxime Delanghe koestert zijn rol tussen de palen in Eindhoven en wil dit seizoen gebruiken om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. ,,Wij worden stilaan volwassener.”

door Rik Elfrink

,,Als er van voren niet gescoord wordt, moet je het achterin in ieder geval dicht houden”, zei keeper Maxime Delanghe na de remise van Jong PSV tegen NAC. Daarmee vatte hij in één zin de wedstrijd tussen de talenten van PSV en de gerenommeerde naam uit de Keuken Kampioen Divisie perfect samen.

Jong PSV kreeg een stuk of drie aardige kansen, maar kwam niet tot scoren. NAC dwong ook een paar mogelijkheden af en raakte twee keer de lat, maar dat was het dan ook wel. ,,We hebben volwassen verdedigd”, vond Delanghe, die samen met zijn collega’s een les had geleerd na de nederlaag bij FC Emmen van vorige week. ,,In het defensieve werk hebben we het toen laten liggen.”

Vingertoppen

De 20-jarige Belgische doelman geldt al jaren als een van de grote talenten van de jeugdopleiding van PSV. Maandag hield hij voor de tweede keer dit seizoen de nul, in vijf optredens. ,,Ik kon er vanavond een paar keer goed tussenkomen met de vingertoppen en bij een paar hoge ballen. Als keeper is dat lekker, omdat je je team natuurlijk altijd wilt helpen. Al bij al kan ik leven met het punt. Zeker na het verlies bij FC Emmen is dit een stap vooruit. Misschien hadden we kunnen winnen, maar goed we hebben ook wat hulp gehad van de lat.”

Revalidatie

Na een maandenlange revalidatie keept Delanghe nu waarschijnlijk drie wedstrijden kort achter elkaar, met over vier dagen weer het duel met MVV. ,,Ik heb ontelbaar keer liever de vermoeidheid van een periode met veel wedstrijden dan de pijn van een revalidatie. Natuurlijk. Ik ben dolgelukkig en geniet van elk moment op het veld. Op dit moment ben ik heel content bij PSV, met trainingen op hoog niveau bij het eerste elftal en hier wedstrijden tegen goede ploegen. In voetbal is nooit iets te voorspellen, maar ik wil dit seizoen graag zo afmaken.”

Volledig scherm Een inzet van Kaj de Rooij belandde op de lat. © Pro Shots / Toin Damen