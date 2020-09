Ledezma keert terug bij Jong PSV, dat in Alkmaar het prestige moet zien op te poetsen

Bij Jong PSV is Richie Ledezma hersteld van een blessure die hij oploop tegen de Kralingers. Afgelopen week hervatte hij de training. Het is nog even afwachten op de reactie, maar het ziet er voor de Amerikaans jeugdinternational goed uit. Alleen Tijn Daverveld en Yorbe Vertessen, die al wel weer op het veld traint, missen het duel. Dat Vertessen opnieuw fysiek sukkelt, is een fikse domper voor Jong PSV. Van de Belgische spits wordt in Eindhoven heel veel verwacht, maar het talent huisde het afgelopen jaar in een kwetsbaar lichaam. Vertessen doet er alles aan om weer fit te geraken, maar kampte de laatste anderhalf jaar telkens met tegenslagen.