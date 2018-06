Lens verduidelijkt situatie Ruud Brood: 'Er is een akkoord met PSV'

,,Dat het contract nog niet is ondertekend, had te maken met nog een klein punt van aandacht, niet zozeer met de wisselingen bij PSV. Van de situatie van Phillip Cocu was ik op dat moment niet op de hoogte. Wel van de switch van Marcel Brands uiteraard, maar niet van de mogelijke switch van Cocu. Ruud heeft zijn woord gegeven aan PSV en er is inmiddels sprake van een akkoord."

Binnenboord

Hoe dat akkoord uitgelegd wordt als Phillip Cocu zou vertrekken, is nog onduidelijk. Of Mark van Bommel zijn opvolger wordt en zijn eigen staf (met misschien wel Bert van Marwijk) kan samenstellen en wat in dat geval de rol van Brood wordt, is nog afwachten. Er zou PSV veel aan gelegen kunnen zijn om Brood voorlopig binnenboord te houden, zodat hij in de voorbereiding kan opstarten en voor stabiliteit kan zorgen. Hij kan ook bij een vertrek van Cocu gewoon door, denkt Lens. ,,Aan de duur van zijn eerdere contracten is al te zien dat Ruud contractueel nooit voor dezelfde termijnen gekoppeld is geweest aan Cocu", zegt Lens erover.