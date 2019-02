Liesbeth van Kemenade al 25 jaar full-time op De Herdgang: Geen gekkigheid in de PSV-keuken

Het is de laatste jaren meestal rustig in de keuken op trainingscomplex De Herdgang, een van de geheimen achter de successen van PSV. ,,Gaat het sportief wat minder of zijn er problemen, dan is er meestal meer aanloop”, weet Herdgang-uitbaatster Liesbeth van Kemenade (50) uit eigen ervaring. ,,Wat in de keuken verteld wordt, blijft ook in de keuken. Soms is het voor spelers of trainers even fijn om het hart te luchten.”