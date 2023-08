LIVE | Aftellen tot de aftrap: 18-jarig talent krijgt de kans bij PSV in de Johan Cruijff Schaal

Joey Veerman ziet extra impuls bij PSV wel zitten: ‘Als zo'n De Ketelaere komt, dat is alleen maar meer kwaliteit’

PSV-middenvelder Joey Veerman was zondagavond goed te spreken over het resultaat dat zijn team boekte tegen Nottingham Forest. ,,Het is belangrijk dat we gewonnen hebben en ik denk ook dat we de betere partij waren. Na rust hebben we ook goed gecontroleerd. We konden wel iets meer uit onze mogelijkheden halen, maar dit is uiteindelijk gewoon een Premier League-team.”