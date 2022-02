LIVE | Armando Obispo kopt PSV met eerste eredivisiegoal op voorsprong tegen AZ

NABESCHOUWING PSV voelt zich in het pak genaaid na beslissing die roem en dertig miljoen kan kosten

Het ging zondagna afloop van PSV-Ajax niet over tactische meesterzetten en de wedstrijdanalyse van de coaches. In of uit, dat was de grote vraag. Heel PSV voelde zich allesbehalve senang bij het besluit van de VAR om de achteraf bezien winnende goal goed te keuren.

24 januari