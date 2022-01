LIVE | Beschamend PSV ontsnapt vlak voor rust aan nieuwe achterstand tegen Telstar

Schmidt mist handvol spelers en kende turbulente voorberei­ding met PSV: ‘Goede kans op speeltijd voor Joey Veerman’

PSV heeft ondanks een rommelige voorbereiding en het gemis van een handvol spelers goede moed om zondag in Groningen een goed resultaat te halen. Trainer Roger Schmidt van PSV sprak vrijdag over de winterstop en de plannen voor de tweede seizoenshelft in Eindhoven.

14 januari