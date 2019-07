LIVE | Boscagli maakt debuut bij PSV in duel met Ajax om Johan Cruijff Schaal

PSV wacht op spectacu­lair bod van flirtend Sevilla voor Bergwijn

26 juli PSV is in afwachting van een stevig bod van Sevilla op Steven Bergwijn. De Spanjaarden flirten al een tijd opzichtig met de international en aanvaller van PSV, die na een toch al hete transferzomer in Zuid-Spanje de kers op de transfertaart moet worden.