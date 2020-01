LIVE | Bruma schiet PSV op gelijke hoogte tegen KAS Eupen in laatste oefenduel van trainingskamp

PSV heeft ondervon­den dat sport en politiek minder vaak dan vroeger te scheiden zijn

10 januari Voor de tweede keer in de clubhistorie verblijft PSV in januari een week in Qatar, een land waar vele culturen bij elkaar komen. Een omstreden land ook, waar bijvoorbeeld de rechten en bezoldiging van (buitenlandse) arbeiders een Nederlandse toetsing aan de begrippen redelijkheid en billijkheid niet kan doorstaan. PSV kreeg (net als het eveneens in Qatar verblijvende Ajax) de nodige kritiek op het geplande trainingskamp, waar de basis is gelegd voor de tweede seizoenshelft.