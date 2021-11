LIVE | Bruma verdubbelt de voorsprong van PSV tegen Sturm Graz

Bruma geeft trainer Schmidt de credits voor zijn opleving bij PSV: ‘Om eerlijk te zijn? Ik had het zelf niet meer verwacht’

Met een prachtige goal had Armindo Bruma zaterdagavond een belangrijke bijdrage in de 2-0 overwinning van PSV op Vitesse. De Portugees scoorde op schitterende wijze, nadat Carlos Vinícius de bal voor hem panklaar had gelegd. Aan de bal was Bruma ook sterk en had hij een goede bijdrage in het aanvalsspel van de Eindhovenaren.

