LIVE | De Jong brengt Eindhoven in extase: PSV neemt de leiding in verlenging tegen Monaco

Elfrink & De Mos | Hoever overtuigt nog allerminst: ‘Zo heeft hij op die positie niets te zoeken’

Elfrink & De Mos blikken terug op de gewonnen Johan Cruijff Schaal van PSV (3-5) en blikken vooruit op het treffen met AS Monaco in de voorronde van de Champions League. Het duo heeft het over Ki-Jana Hoever, het middenveld van PSV en de kansen tegen de Franse opponent.

1 augustus