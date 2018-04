LIVE: Het dondert en het bliksemt in Eindhoven, duel Jong PSV opnieuw stilgelegd

Jong PSV ontvangt dinsdagavond in het Philips Stadion Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren kunnen beschikken over onder anderen Mauro Júnior, Sam Lammers, Albert Gudmundsson, Pablo Rosario, Dante Rigo en keeper Eloy Room.