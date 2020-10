LIVE | Flink gehavend PSV gaat met Teze in basiself voor eerste Europese zege dit seizoen

PSV tegen Spaanse subtopper Granada de bietenbrug op

22 oktober PSV heeft tegen het Spaanse Granada een gevoelige nederlaag geleden. In de eerste poulewedstrijd in het toernooi om de Europa League kregen de Eindhoven thuis klop: 1-2. Ondanks een riante uitgangspositie wist PSV het duel niet over de streep te trekken. Integendeel, de ploeg moest na rust capituleren en slikte een pijnlijk verlies.