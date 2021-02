LIVE | Ihattaren terug in de basis bij PSV dat tegen FC Twente hoopt op herstel

PSV haalt Dante Rigo (22) terug naar Eindhoven, hij gaat spelen bij Jong PSV

1 februari PSV heeft op de slotdag van de transfermarkt besloten om Dante Rigo (22) terug te halen naar Eindhoven. De Belgische middenvelder was verhuurd aan ADO Den Haag en kwam daar van de ene op de andere dag helemaal niet meer aan spelen toe. Rigo had in De Hofstad de volgende stap willen zetten, maar kon in het degradatievoetbal van de Hagenaars geen rol van betekenis spelen.