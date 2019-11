LIVE | Ihattaren terug in de basis bij PSV in duel met Sparta

30 JAAR GELEDEN De avond dat Romário en Ellerman met PSV Steaua Boekarest verneder­den

1 november PSV - Steaua Boekarest. Een wedstrijd die in het collectieve geheugen van de PSV-supporters staat gegrift. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat de Eindhovenaren in eigen huis de Roemenen (in de tweede helft) van de mat speelden en met 5-1 wonnen. Hoofdrollen die avond voor Juul Ellerman en Romário.