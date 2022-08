LIVE | Joey Veerman zorgt met fraaie treffer voor flitsende PSV-start in Kralingen

• PSV mist aanvoerder Luuk de Jong. De spits heeft een spierblessure en is weken uit de roulatie.

• Net als PSV kwam ook Excelsior vorige week niet in actie. De wedstrijd met FC Twente ging niet door wegens Europese verplichtingen van de Tukkers.

• PSV kwam op 13 augustus voor het laatst in actie in de eredivisie (2-5 winst bij Go Ahead).