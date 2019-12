LIVE | Jong PSV hoopt stijgende lijn door te trekken tegen hekkensluiter FC Dordrecht

Van Bommel geeft het kampioen­schap nog niet op

17:32 ,,In het algemeen was het niet goed”, zo blikte Mark van Bommel vrijdag terug op de voor PSV teleurstellende uitslag van het laatste Europa League-duel van dit seizoen tegen Rosenborg (1-1). PSV heeft het boek met internationale wedstrijden dichtgeslagen en moet razendsnel door naar Feyenoord-uit, aanstaande zondag. ,,Het maakt mij niet uit hoe we winnen, als we maar winnen.”