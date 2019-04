LIVE | Jong PSV kijkt voor de tweede keer tegen achterstand aan na rake vrije trap Go Ahead

Jong PSV gaat vrijdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles. In Deventer kan de ploeg van Dennis Haar een plaatsje in de top-3 bemachtigen. Haar kan in de Adelaarshorst beschikken over miljoenenaankoop Maxi Romero, die terug is gekeerd van een blessure. Daarnaast sluiten ook Mauro Júnior en Dante Rigo aan.