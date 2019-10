LIVE | Jong PSV komt vanaf strafschopstip weer op gelijke hoogte met FC Volendam

Armindo Bruma werkt zich via PSV weer op naar een plek in de Portugese selectie

10:06 PSV-aanvaller Armindo Bruma is opgenomen in de nationale selectie van Portugal. De 24-jarige buitenspeler kwam afgelopen zomer vanuit RB Leipzig over naar PSV en heeft in zijn eerste maanden de keuzeheer van de Portugese ploeg overtuigd.