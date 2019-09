LIVE | Jong PSV onder druk van SC Cambuur

VIDEO ‘Favorie­ten­rol voor de titel ligt nog in Amsterdam, maar PSV moet je niet uitvlakken’

10:52 Het gelijkspel in de topper tussen PSV en Ajax heeft volgens clubwatcher Rik Elfrink aangetoond dat de Eindhovenaren dit seizoen niet kansloos zijn. ,,Er zit weer een goede spirit in de ploeg. Dat je na een 0-1 achterstand toch de 1-1 maakt, zegt wat over de vechtlust in dit PSV.”