LIVE | Jong PSV tegen MVV op jacht naar eerste zege

PSV denkt mee bij vertrek Sainsbury en Luckassen

24 augustus PSV probeert de komende dagen mee te denken om een vertrek van Trent Sainsbury en Derrick Luckassen mogelijk te maken. Het duo is in principe niet meer nodig bij de A-selectie en mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. Op dit moment worden niet meer uitgaande transfers verwacht, al is dat uiteraard nog niet met zekerheid te zeggen. In de meeste competities sluit de transfermarkt op 2 september, dus over negen dagen.