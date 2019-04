LIVE | Jong PSV verdedigt vierde plek tegen FC Den Bosch

De Jong houdt het hoofd koel: ‘Moeten niet doen alsof er iets verschrik­ke­lijks is gebeurd’

31 maart Luuk de Jong omschreef de nederlaag tegen Ajax als 'verschrikkelijk balen', maar van paniek is geen sprake volgens de PSV-aanvoerder. ,,We staan nog steeds bovenaan en we moeten niet doen alsof er iets verschrikkelijks is gebeurd.”