LIVE | Madueke neemt PSV bij de hand met tweede treffer tegen AC Milan

INTERVIEW PSV’er Mylian Jiménez komt met ‘toverbal’ en geeft zijn droom in Eindhoven niet op: ‘Scoren voor zoveel mensen is gaaf’

Jong PSV had het donderdagavond lastig tegen Jong Ajax, maar hield in het Philips Stadion toch een punt over aan de wedstrijd. Dankzij een toverbal van Mylian Jiménez. Of was zijn 2-2 toch een toevalsgoal?

16 december