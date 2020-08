LIVE | Madueke verzuimt om geknoei van Bazoer af te straffen, PSV met achterstand de rust in

Voorzitter Supporters­ver­e­ni­ging PSV vindt dat juichen gewoon moet kunnen: ‘Het is een oer-emo­tie’

15:03 Juichen? Formeel mag het bij een wedstrijd in het betaald voetbal in corona-tijd niet. Voorzitter Harrie Timmermans van Supportersvereniging PSV gelooft het wel. Zaterdagavond wordt voor het eerst duidelijk hoe het in het Philips Stadion gaat. Als er tenminste iets te juichen valt, want met Vitesse treft PSV een goede oefentegenstander uit de eredivisie.