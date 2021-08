LIVE | Magistrale Madueke en rode kaart Ajacied Tagliafico: PSV kan met gerust hart rusten in Arena

Schmidt kiest bij PSV voor Armando Obispo, die zijn Europese debuut mag maken

3 augustus Trainer Roger Schmidt laat Armando Obispo dinsdagavond starten in de derde voorronde van het Champions League-duel met FC Midtjylland. In de derde voorronde van het toernooi is Olivier Boscagli geschorst en de 22-jarige door PSV opgeleide verdediger neemt naast André Ramalho zijn plek in. Hij maakt zijn debuut in een Europees duel voor PSV.