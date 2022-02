LIVE | Mauro Júnior zet PSV met geweldige knal naast tiental van Sparta

VOORUITBLIK PSV wil eerst op prijzen­jacht en zoekt een nieuwe coach, waarna opnieuw veel te verspijke­ren valt aan de selectie

PSV speelt zondagmiddag voor het eerst in 2022 in een vol Philips Stadion, tegen sc Heerenveen. Terwijl de Eindhovense club de komende maanden probeert een of meer prijzen in de wacht te slepen, werpt de toekomst al een schaduw vooruit.

20 februari