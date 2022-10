LIVE | Opstelling PSV bekend: geen De Jong en Madueke, wél plek voor Branthwaite

Voorzitter Supporters­ver­e­ni­ging PSV spreekt me­de-supporters indringend aan: ‘Er vlogen stoeltjes, enig vuurwerk en bier door de lucht’

PSV is hevig teleurgesteld in een kleine groep supporters die donderdagavond na het duel met Arsenal voor ongeregeldheden zorgde in het Emirates Stadium in Londen. De club gaat camera-beelden opvragen, onder meer om een afsteker van vuurwerk op te sporen. Deze persoon kan een flinke straf tegemoetzien.

22 oktober