LIVE | PSV al vroeg op voorsprong tegen Groningen dankzij poeier Gakpo

Lisan Alkemade weet: ‘Rustige wedstrijd voor mij is goed beeld voor PSV’

10:47 Na de intensieve Europese week in Rusland heeft PSV geen steek laten vallen in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. In de Pure Energie Eredivisie Vrouwen werd PEC Zwolle met 3-0 verslagen. De debuterende Lisan Alkemade had op doel weinig te doen.